Станислав Садальский спустя годы исполнил детскую мечту

Трогательные и душевные воспоминания о своих коллегах или о себе, интересные истории из актерской жизни давно полюбились поклонникам Станислава Садальского. За что они его всячески благодарят и просят рассказать что-нибудь еще интересненькое. И, похоже, актеру это тоже доставляет удовольствие.

Очередным «вкусным» постом он порадовал своих подписчиков. На снимке, которым Станислав поделился на своей странице в Instagram, он запечатлен с большим ящиком клубники.

«В детстве ни разу не пробовал, мечтал, вырасту куплю целый ящик и буду есть, есть и обязательно со сливками!!! Она, думал, как апельсины, только в сахаре, только красные… Дети… мечты … мечты …съел три ягодки и только потому, что там АСПИРИН, пришли гости и слезно попросил: отдайте своим деткам… Какое счастье быть ребенком и мечтать… все еще впереди…» — отмечает артист.

Такие море витаминов на столе, конечно, не оставило равнодушных фолловеров. Они тут же бросились делиться собственными детскими мечтами.