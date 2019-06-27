Британцы разочарованы непомерными тратами Гарри и Меган на охрану

На днях Сеть облетела новость о чрезвычайных тратах принца Гарри и Меган Маркл на ремонт их особняка Фрогмор. По данным иностранных СМИ, чета потратила на обустройство семейного гнездышка три миллиона долларов.

Однако на этом неразумные траты не закончились. Daily Mail сообщает, что Меган и Гарри тратят 750 000 фунтов стерлингов на охрану Фрогмор коттеджа. Этих средств хватает на оплату труда двадцати офицеров полиции.

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По данным издания, оплата безопасности герцогов Сассекских производится за счет налогоплательщиков. Экс-глава отдела по защите членов королевской семьи, суперинтендант в отставке Дэй Дэвис рассказал изданию, что многим кажется нецелесообразным занимать такое количество полицейских для охраны двоих человек.

Источник же во дворце, в свою очередь, заметил, что безопасность имеет первостатейное значение для августейшей четы и она намерены дополнительно потратить до 20 000 фунтов стерлингов на защиту от постороннего внимания. Данные меры будут включать в себя озеленение территории вокруг коттеджа, посадка дополнительных деревьев и установка заграждений.

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Министр транспорта Лорд Адонис, чьи слова приводит Daily Mail, отмечает, что многие британцы разочарованы подобным поведением членов королевской семьи.

«Тот факт, что королевские расходы растут так же быстро, как и снижаются бюджеты на школьное образование, вызывает большое разочарование», — заявил он.

Он также добавил, что восхищается королевской семьей, однако она должна быть примером для остального общества и, если им удалось поумерить свои аппетиты, гражданам станет значительно легче.