Гагарина отметила актерский и музыкальный талант 11-летнего сына

Певица заявила, что не будет склонять наследника к профессии певца, как и настаивать на его участии в шоу, похожих на «Голос. Дети».

Полина Гагарина воспитывает двоих детей. Если о талантах двухлетней Мии певица пока не говорит, то старший сын унаследовал умения мамы. 11-летний Андрей занимается фортепиано, чем радует певицу. Гагарина заметила, что в некоторых вещах сын гораздо лучше неё.

«Сын обладает музыкальным даром. И, в отличие от меня, у него абсолютный слух. Но кем стать — пусть выбирает сам. Не буду его ломать», — рассказала Полина Гагарина порталу «7 дней».

Андрей аккомпанировал маме во время одного из концертов перед 20 тысячами зрителей. При этом мальчик не чувствовал волнение. Гагарина призналась, что не может играть на фортепиано на сцене – слишком переживает. При этом петь для неё не составляет труда.

Также бабушка Андрея заметила актерские данные у внука. Сын Гагариной сыграл Питера Пена в школьной постановке. Певица не хочет давить на ребенка. Она не расстроится, если сын выберет не творческую профессию.

больше по теме Гагарина может на год переехать в Китай Два предложенных певице контракта предполагают крайне плотную гастрольную деятельность.

Полина категорически против участия ребенка в конкурсах и кастингах на телевидении. Она никогда не отведет Андрея или Мию на проект «Голос. Дети». Но если кто-то из наследников захочет поучаствовать по собственной инициативе, то Гагарина не откажет в возможности. При этом певица предупредит, что они могут проиграть, но расстраиваться по такому поводу не стоит.