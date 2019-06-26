Кейт Бекинсейл в «металлическом» платье стала звездой премии в Лос-Анджелесе

Стоимость наряда актрисы составила около 4,5 тысяч долларов.

В калифорнийской Санта-Монике состоялась премия в области баскетбола — NBA Awards. Звездными гостями церемонии стали Крис Такер, Тиффани Хэддиш, Джастин Хартли, Исса Рэй, Шакил О’Нил и многие другие спортсмены и деятели шоу-бизнеса.

Однако ярче всех на красной ковровой дорожке смотрелась 45-летняя актриса Кейт Бекинсейл. Для торжественного мероприятия звезда Голливуда выбрала серебристое макси-платье Alberta Ferretti без бретелей с плиссированной юбкой. Наряд идеально подчеркнул хрупкую фигуру голливудской красотки.

По некоторым данным, стоимость этого платья от Alberta Ferretti составляет порядка 4,5 тысяч долларов.

Бекинсейл поспешила поделиться фотографиями своего образа на церемонии NBA Awards на личной странице в соцсети Instagram и собрала множество «лайков».

Ранее портал Teleprogramma.pro писал об изменениях в личной жизни 45-летней актрисы. Так, весной она рассталась с молодым бойфрендом Питом Дэвидсоном из-за потенциальной свекрови, которая начала встревать в их отношения.