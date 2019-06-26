Изгнание полтергейста: экстрасенс дала совет Яне Рудковской

При этом сама продюсер подозревает, что причина появления мистических сил в доме может быть связана как со старыми вещами, так и с современными технологиями.

Яна Рудковская не верила в потусторонние силы, пока не столкнулась с ними лично. Продюсер заметила странности в доме: пугающие звуки, двери и окна, которые открываются сами с собой, а также видимый страх домашних собак. Звезда поделилась пугающей новостью с подписчиками. Рудковская призналась, что вызвала батюшку, чтобы избавиться от полтергейста.

Экстрасенс Марианна Абравитова похвалила решение звезды освятить дом. Однако, по мнению таролога, это не поможет. Абравитова заявила, что с разбушевавшимися полтергейстами помогут справиться гадалки и экстрасенсы. При этом таролог уверена, что звездная семья сможет сама договориться с нечистой силой.

«Все зависит от вас и от вашего внутреннего состояния, от того, что вы выплескиваете наружу. Значит, в семье есть некие проблемы и конфликты. И это взаимозависимо от нынешней ситуации и от наличия вот такого неспокойного «жильца» в доме Яны», — рассказала Марианна Абравитова порталу WomanHit.

Тем временем многие СМИ и Telegram-каналы лишь посмеялись над суеверной Рудковской. Продюсер в своем канале «Голубь мира» смогла их понять. При этом продюсер подозревает, что дело может быть в антикварной мебели, либо же из-за Telegram-канала, который она недавно завела.