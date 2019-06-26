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Шейк признана лучшей моделью для рекламы купальников в мире

Модель обошла в рейтинге Эмили Ратаковски и Кэндис Свейнпол.

Шейк признана лучшей моделью для рекламы купальников в мире
Ирина Шейк. Фото: globallookpress

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк сосредоточилась на карьере и не прогадала. Бренд Bluebella составил рейтинг моделей, которые привлекают больше всего пользователей благодаря фото в купальнике.

Ирина Шейк. Фото
Ирина Шейк стала самой влиятельной моделью купальников. Фото: instagram.com/irinashayk/

Ирина Шейк заняла первое место, поскольку большинство её подписчиц в Instagram стремятся повторить её образ. Благодаря рекламным постам Ирина Шейк зарабатывает до 60 тысяч фунтов стерлингов. Её постоянные заказчики – бренды Louis Vuitton и Hunza G.

«Instagram — это основной источник вдохновения для женщины. Особенно для того, как мы будем выглядеть на пляже летом этого года, поэтому супермодели, такие как Ирина, могут так много зарабатывать на рекламе купальников», — рассказала исполнительный директор Bluebella Эмили Бенделл изданию The Sun.

Также она подчеркнула, что для них важнее не количество лайков и подписчиков, а реальная вовлеченность потребителей. При этом клиентами считались только женщины, поэтому внимание мужчин не учитывалось.

На втором месте разместилась модель Victoria’s Secret Алессандра Амбросио. На третьем оказалась Эмили Ратаковски. Показатели в Instagram у неё выше, чем у Ирины Шейк, но при этом основными подписчиками модели являются мужчины. Эшли Грэм досталось четвертое место, а Кэндис Свейнпол довольствуется пятым местом.

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Алессандра АмбросиоИрина ШейкКэндис СвейнполрейтингЭмили РатаковскиЭшли Грэм

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Шейк признана лучшей моделью для рекламы купальников в мире
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