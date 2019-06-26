Лобода примерила костюм от Balmain на голое тело

Недавно Светлана Лобода прибыла на показ модного дома Balmain в Париже. Видимо, бренд приглянулся певице, поэтому она решила примерить брючный костюм известной марки. Широкие штаны шли в комплекте с пиджаком, плечи которого украшены золотой вышивкой.

Лобода прогулялась в костюме по бутику модного бренда. Певица прошлась возле зеркала, представляя, будто идет по подиуму. Светлана Лобода не надела обувь и блузу. Пиджак подчеркнул соблазнительную грудь артистки, также, как и необычная подвеска.

больше по теме По примеру Галкина Лобода занялась садоводством Певица показала другу и подписчикам цветы, которые растут у нее на участке.

В комментариях модный образ Светланы Лободы оценили Яна Рудковская, Игорь Гуляев и жена Александра Реввы Анжелика. Певица привыкла поражать коллег и поклонников стройной фигурой.

36-летняя певица не пропускает тренировки йоги и пилатеса, а также занятия танцами. Конечно же, Лобода придерживается правильного питания. Одним из её любимых блюд является пшеничная каша и рыба.