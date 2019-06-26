ЗВЕЗДЫ

Елена Яковлева впервые запела на театральной сцене

Речь идет о постановке «Медведь» в ЦДР.

Елена Яковлева впервые запела на театральной сцене
Елена Яковлева / Global Look Press

В эти дни у Елены Яковлевой случилась особенная премьера. Уже несколько лет актриса сотрудничает с Центром драматургии и режиссуры. На постановки с ее участием сложно достать билеты, особенно это касается «Старого дома».

В этот раз в театре состоялся премьерный показ спектакля «Медведь» с Еленой Яковлевой и Александром Феклистовым в главных ролях. Постановка оказалась необычной. Режиссер решил превратить известную всем постановку по рассказу Антона Чехова в музыкальное представление. Причем вокальные номера достались и самим артистам. Для 58-летней актрисы это стало неожиданностью и сначала она сопротивлялась, отказываясь петь.

«Елена Алексеевна Яковлева сначала сопротивлялась: «Я петь не буду!!!». Но первое, с чего начинается спектакль – с её вокала. И это получилось так трогательно!», — поделился своими впечатлениями худрук ЦДР Владимир Панков.

По его словам, в итоге Яковлева спела далеко не хуже тех артистов, которые уже давно и успешно поют на театральной сцене, пишет журнал «7 дней».

Для актрисы такой опыт в театре стал первым, но в кино она уже демонстрировала свои вокальные данные. Это случилось на съемочной площадке одного из комедийных фильмов — Яковлева спела композицию «Старинные часы».

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о причинах, по которым Елена Алексеевна решила прибегнуть к помощи пластических хирургов. По словам актрисы, к этому ее подтолкнули проблемы на съемочной площадке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена Яковлевапениеспектакльтеатр

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елена Яковлева впервые запела на театральной сцене
Интересно?
Поделись с друзьями: