Елена Яковлева впервые запела на театральной сцене

В эти дни у Елены Яковлевой случилась особенная премьера. Уже несколько лет актриса сотрудничает с Центром драматургии и режиссуры. На постановки с ее участием сложно достать билеты, особенно это касается «Старого дома».

В этот раз в театре состоялся премьерный показ спектакля «Медведь» с Еленой Яковлевой и Александром Феклистовым в главных ролях. Постановка оказалась необычной. Режиссер решил превратить известную всем постановку по рассказу Антона Чехова в музыкальное представление. Причем вокальные номера достались и самим артистам. Для 58-летней актрисы это стало неожиданностью и сначала она сопротивлялась, отказываясь петь.

«Елена Алексеевна Яковлева сначала сопротивлялась: «Я петь не буду!!!». Но первое, с чего начинается спектакль – с её вокала. И это получилось так трогательно!», — поделился своими впечатлениями худрук ЦДР Владимир Панков.

По его словам, в итоге Яковлева спела далеко не хуже тех артистов, которые уже давно и успешно поют на театральной сцене, пишет журнал «7 дней».

Для актрисы такой опыт в театре стал первым, но в кино она уже демонстрировала свои вокальные данные. Это случилось на съемочной площадке одного из комедийных фильмов — Яковлева спела композицию «Старинные часы».

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о причинах, по которым Елена Алексеевна решила прибегнуть к помощи пластических хирургов. По словам актрисы, к этому ее подтолкнули проблемы на съемочной площадке.