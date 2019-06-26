Эвелина Бледанс оказалась под капельницей

Актриса в своем посте в Instagram дала понять, что ничем серьезным не болеет.

Эвелина Бледанс отправилась в санаторий в Кисловодск. Звезда решила отдохнуть от встреч и съемок, поэтому наслаждается процедурами, физическими упражнениями и правильным питанием. 50-летняя телеведущая регулярно публикует фото с отдыха в Instagram, и один из снимков не на шутку встревожил поклонников.

«Берегите себя! Это всего лишь озоновая капельница», – успокоила фанатов Эвелина Бледанс.

При этом звезда поставила хештег «Синдром Бари», намекнув на недавнее отравление Бари Алибасова. Подписчики решили не отставать от ведущей и принялись упражняться в остроумии.

«Дорогая Эвелина, вы случайно не «Крота» хлебнули?», «Вирус Алибасова. Выздоравливайте», «Ну, теперь все будут делать как Алибасов. Черный пиар самый эффективный», – написали в комментариях.

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Напомним, в начале июня Бари Алибасов случайно хлебнул средство «Крот». В результате продюсер попал в реанимацию с химическими ожогами пищевода и желудка. После выписки зрители заподозрили создателя группы «На-На» в пиаре. Алибасов начал вести себя неадекватно и выглядеть слишком бодрым для человека, который был на грани жизни и смерти.