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Киноблогер BadComedian разоблачил Ксению Собчак

По мнению Евгения Баженова, светская львица перенесла «Дом-2» в Сеть, а затем подставила его.

Киноблогер BadComedian разоблачил Ксению Собчак
Ксения Собчак. Фото: globallookpress

Youtube-блогер BadComedian (настоящее имя – Евгений Баженов) опубликовал видео, в котором подвел итоги судебного разбирательства с кинокомпанией Kinodanz. После заседания иск отозвали, взимать миллион рублей и блокировать обзор на их фильм отказались. Баженов вышел победителем. Он поблагодарил всех за поддержку.

Евгений Баженов. Фото
Баженов заявил, что Собчак принесла в Сеть «Дом-2». Скриншот: Youtube-канал BadComedian

В то же время BadComedian прокомментировал заявление Ксении Собчак. Светская львица на своем Youtube-канале убеждала зрителей, что хотела помочь блогеру, но тот по непонятным причинам отказался. Баженов заметил, что Собчак вырвала его фразу из контекста и опубликовала без разрешения.

Переписка Собчак и BadComedian. Фото
Переписка Собчак и Баженова. Скриншот: Youtube-канал BadComedian

BadComedian показал скриншоты переписки с Ксенией Собчак. Как выяснилось, светская львица сначала предлагала снять интервью или документальный фильм. Когда Баженов отказался, через несколько часов Собчак предложила ему встретиться с представителями Kinodanz. BadComedian понял, что Собчак хочет устроить между ними «дебаты» ради своего шоу «Осторожно, Собчак», поэтому согласился только на личную встречу с адвокатами. В ответ Собчак оклеветала его.

«Собчак принесла в Интернет «Дом-2» и организовала здесь локальный филиал с этими скандалами по тактике «ножа в спину», — сказал Евгений Баженов на своем Youtube-канале.

Он заметил, что ни одно СМИ за несколько дней не могло достучаться до Kinodanz, а Ксения Анатольевна сделала это за несколько часов.

Не успел BadComedian опубликовать видео, как Ксения Собчак прислала новое сообщение блогеру. Она заявила, что в его победе в суде случилась в том числе благодаря её участию. BadComedian поблагодарил Ксению Собчак и понадеялся, что больше они не пересекутся.

«Ксения, мне кажется, в финальной части сообщения вы неправы. У меня нет врагов. С такими друзьями, как вы, враги не нужны», — сказал Евгений Баженов.

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BadComedianYouTubeЕвгений БаженовклеветаКсения Собчак

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Киноблогер BadComedian разоблачил Ксению Собчак
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