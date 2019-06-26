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29-летний сын Нагиева уже считает себя стариком

Кирилл поделился новым снимком в Instagram, который дополнил ироничным комментарием.

29-летний сын Нагиева уже считает себя стариком
Кирилл Нагиев / www.instagram.com/kirill_nagiev/

Кирилл Нагиев — сын известного актера и шоумена Дмитрия Нагиева, который уже вовсю наступает на пятки собственному отцу. В Сети отмечают, что сын телеведущего от отношений с Алисой Шер растет настоящим красавцем.

На личной странице в Instagram 29-летний Кирилл то и дело публикует фотографии и рассказывает о своей жизни. 31 августа молодому человеку исполнится 30 лет, и в преддверии этой важной даты он решил иронично высказаться о старости.

«Сегодня захотелось чего-нибудь вкусненького, и я с ужасом понял, что этому желанию полностью соответствует творог. Вот ты какая, старость», — отметил молодой актер.

При этом Кирилл проиллюстрировал этот пост фотографией, где он позирует в одном из петербургских торговых центров в модном образе — белой рубашке и черных шортах.

Подписчики Нагиева-младшего оценили его юмор и также с иронией отметили, что вскоре он полюбит плед и кресло-качалку. Некоторые также отметили, что на этом фото он выглядит как настоящий Денди и напоминает актера Орландо Блума.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Дмитрий Нагиев похвалил сына за полуобнаженный снимок в Instagram и попросил разочаровать его так, как он разочаровал деда.

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InstagramДмитрий НагиевКирилл Нагиевстарость

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29-летний сын Нагиева уже считает себя стариком
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