Беременная невеста Тимати устроила фотосессию в белом платье

Рэпер Тимати в этом году снова станет отцом. У него подрастает дочь Алиса от бывшей возлюбленной Алены Шишковой. А в начале лета о своей беременности объявила его новая пассия Анастасия Решетова. Поклонники заподозрили, что она ждет ребенка еще несколько месяцев назад, но девушка упорно опровергала слухи пока ее живот не стал очень большим. Роды намечены на конец августа начало сентября. Скорее всего, малыш появится на свет в Майами, так как звезды в последнее время любят пользоваться услугами американских клиник.

Сейчас Решетова отдыхает вместе с возлюбленным у океана. Тимати окружил ее заботой и вниманием и даже готовит для нее домашние хот-доги. Похоже, что бездельничать девушка не привыкла, поэтому на днях она устроила фотосессию. На снимках Анастасия позирует в белоснежном платье с запахом, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Партнером модели по съемкам стал конь с необычным окрасом. Они были запечатлены на песчаном побережье.

«Нет для меня ничего более привлекательного, чем трепетное отношение человека к детям и животным», — призналась невеста рэпера.

Поклонники стали активно обсуждать снимки. Они считают, что девушка похорошела. «Вам так идёт беременность», «Шикарная, как из сказки», «С беременностью стала ещё красивее и шикарнее», — прокомментировали пост подписчики. Хейтеры же не упустили возможности напомнить, что Тимати заработал целое состояние продавая бургеры с мясом. Они посчитали, что модель слукавила, говоря о любви к животным. На это Решетова реагировать не стала.

В соцсети она также рассказала подписчикам, что не планировала свою беременность. По словам Анастасии, для нее и рэпера эта новость стала приятной неожиданностью. «Детей хотели, да. Но эта новость стала полной неожиданностью, ведь непонятно было, в какой именно год и месяц это произойдет», — поделилась девушка. Она отметила, что не понимает родителей, которые выбирают пол ребенка и знак зодиака. По ее мнению, это должен решать Бог.