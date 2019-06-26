Семейный кадр: Дарья Мельникова показала шестимесячного сына и маму

Кстати, актриса до сих не рассекретила имя ребенка.

27-летняя Дарья Мельникова — звезда сериала «Папины дочки», успешная актриса, счастливая супруга актера Артура Смольянинова и мама двоих детей.

Впрочем, на своей странице в соцсети Instagram девушка не так часто делится семейными фотографиями, стараясь не впускать чужих людей в свою личную жизнь. Но иногда звезда российских телеэкранов все-таки делает исключения.

Так, в Instagram stories Мельникова опубликовала трогательный кадр, на котором ее мама Наталья несет на руках полугодовалого внука. Кстати, имя мальчика, родившегося в декабре прошлого года, актриса так до сих пор и не назвала. «Ма», — коротко подписала фото актриса.

Напомним, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов воспитывают двоих детей — трехлетнего сына Артура и юного героя опубликованного фото.

Кстати, недавно пара вместе с детьми отправилась на отдых в Турцию. При этом Мельникова похвасталась, что ей удалось обойтись в поездке без помощи нянь и бабушек, решая все проблемы своими силами.