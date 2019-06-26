Ким Кардашян появилась на публике в трендовых велосипедках

Ким Кардашян обладает нестандартной фигурой. Именно благодаря эффектной внешности девушка стала знаменита. Она и ее семья участвую в шоу «Семейство Кардашян», а на Instagram подписано 142 миллиона человек. Не так дано девушка со своими сестрами отдохнула на Коста-Рике. Там без стеснения знаменитость демонстрировала свои формы в черном бикини, время от времени прикрывая бедра парео. Если несколько лет назад на теле знаменитости были видны следы целлюлита, то сейчас от них не осталось и следа.

больше по теме Ким Кардашян обходится в отпуске скромным бикини и парео Звезда вместе с сестрами прибыла на Коста-Рику и первым делом отправилась на пляж.

38-летняя Ким имеет огромную гардеробную. Она носит брендовую одежду и любит удивлять публику экстравагантными нарядами. Так в этом году девушка появилась в «мокром» латексном платье на Met Gala 2019. Целая группа людей помогала ей надеть этот наряд с корсетом. Это стоило стараний, так как талия звезды выглядела очень тонкой. В обычной жизни Кардашян старается выглядеть стильно, но просто.

Так накануне девушка была замечена в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. Она была облачена в свободную футболку с принтом и белые велосипедки. Образ Ким дополнила кроссовками на платформе и массивной золотой цепочкой. Примечательно, что велосипедки снова вошли в моду в этом году. Об этом на днях рассказал порталу Teleprogramma.pro тренд-аналитик Максим Зарипов. В них была замечена супермодель Ирина Шейк и дизайнер Белла Потемкина. Похоже, что Кардашян решила не отставать от моды.

Впрочем, несколько часов в тот же день перед репортерами девушка предстала совсем в другом виде. Спортивный образ звезда сменила на коктейльный: на ней было черное облегающее мини-платье и оригинальные сабо на платформе. В таком наряде Ким направилась на вечеринку по случаю дня рождения дочери ее подруги Лалы Энтони. На празднике модель веселилась до поздней ночи.