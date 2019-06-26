Александр Ревва признался, что 15 лет влюблен в одну женщину

Это была любовь с первого взгляда, поделился сокровенными чувствами юморист, но даже без тени шутки.

Александр Ревва, несмотря на свой сценический образ, однолюб. Вот уже 15 лет он без ума от одной единственной женщины. Это была любовь с первого взгляда, которая не угасает до сих пор. Нежные строки шоумен посвятил своей супруге Анжелике.

«Это была Любовь с первого взгляда, и сегодня ей исполняется 15 лет», – написал Александр в Instagram.

Супруга тоже отметила знаковый день романтичным постом. Она опубликовала совместное фото и написала: «15 лет… с тех пор как наши глаза встретились».

Подписчики попросили девушку рассказать ее историю любви, и она пообещала это сделать, но позже.

С красивой датой семью поздравили певица Валерия, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Лобода и многие другие российские звезды. Такой звездный состав в друзьях у юмориста не случаен. Помимо его огромной популярности, он близко дружит со многими из перечисленных и вхож в дом Примадонны. Совсем недавно Александр Ревва с супругой и дочкой побывал в гостях у Аллы Борисовны. На этой же встрече была Лобода. Позже она назвала дом звездных супругов «островом любви и счастья», пишет сайт «Актуальные новости».