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Канделаки удивила рецептом не диетического торта

Телеведущая выступает за здоровый образ жизни, много внимания уделяет спорту и не ест сладкое. В связи с этим ее пост вызвал легкое недоумение у подписчиков.

Канделаки удивила рецептом не диетического торта
Тина Канделаки Фото: globallookpress.com

43-летняя Тина Канделаки придерживается своего особого рациона, чтобы добиться желаемого показателя содержания жира в теле. В ее постоянном меню – лосось, авокадо, помидоры и гренки. Причем из специального хлеба. Свою выпечку она берет с собой даже в отпуск.

О занятиях спортом, правильном питании Канделаки часто пишет в блоге. Но недавно телеведущая опубликовала необычный пост – вместо рецепта салата из свежих овощей подробно расписала процесс приготовления торта «Наполеон», в основе которого белая мука, маргарин, сливки и все то, что Тина так старательно пытается не есть.

«Коварно даю вам повод для читмила и делюсь рецептом торта «Наполеон». Зовите друзей на завтрашний вечер и готовьтесь получать комплименты!» – написала на своей страничке в Instagram телеведущая.

Увидев эту публикацию в блоге, многие поклонники Канделаки удивились.

«Белая мука, сахар, маргарин… Серьезно?»; «Вот так Тина. А как же сельдерей и обезжиренный йогурт?» – спрашивали у любимой телеведущей подписчики.

Добавим, ранее Тина упоминала, что от многих продуктов вынужденно отказалась. Среди них – выпечка и шоколад.

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диетаДиета звездыКанделакирецепты звездТина Канделаки

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Канделаки удивила рецептом не диетического торта
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