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Успенская не скрыла количество мужчин в своей жизни

«Королева шансона» стала гостьей программы «Agent Show» с Настей Ивлеевой. И ответила на откровенный вопрос ведущей.

Успенская не скрыла количество мужчин в своей жизни
Любовь Успенская. Фото: кадр из Youtube-шоу «Agent Show».

Любовь Успенская недавно призналась, что была бы рада избавиться от титула «королевы шансона» и стать «королевой рэпа». И вот, после успешного дуэта с хип-хоп исполнителем CYGO, певица пришла в гости на шоу девушки того же жанра. Настя Ивлеева пригласила Успенскую в «Agent Show». И разговор у них вышел весьма откровенный.

Настя Ивлеева и Любовь Успенская. Фото
Успенская меняет мужчин, как перчатки. Кадр из Youtube-шоу «Agent Show».

Успенская откровенно ответила на каверзные вопросы о деньгах и личной жизни. Первой была карточка с подписью: «Сколько у вас было мужчин?»

«Этот вопрос очень сложный, потому что их было столько, сколько капель в море. Я, честно говоря, не жалею абсолютно, потому что поимела такой опыт. Я поняла, что любовь – игра, и от перемены мужчины в моей жизни ничего нового я не узнала», – сказала Любовь Успенская.

Настя Ивлеева поддержала певицу. «Берите и ныряйте в море», – пошутила она. Успенская не считает зазорным иметь множество мужчин. При этом артистка подчеркнула, что всего добилась сама, без помощи богатых покровителей.

«Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, если вам это доставляет удовольствие, ничего плохого в этом нет. Мы живем один раз. Мы люди творческие, нам надо вдохновляться. От чего вдохновляться? Только от мужчин», – призналась Любовь Успенская.

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AgentShowличная жизньЛюбовь УспенскаяНастя Ивлеева

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Успенская не скрыла количество мужчин в своей жизни
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