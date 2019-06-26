Успенская не скрыла количество мужчин в своей жизни

Любовь Успенская недавно призналась, что была бы рада избавиться от титула «королевы шансона» и стать «королевой рэпа». И вот, после успешного дуэта с хип-хоп исполнителем CYGO, певица пришла в гости на шоу девушки того же жанра. Настя Ивлеева пригласила Успенскую в «Agent Show». И разговор у них вышел весьма откровенный.

Успенская откровенно ответила на каверзные вопросы о деньгах и личной жизни. Первой была карточка с подписью: «Сколько у вас было мужчин?»

«Этот вопрос очень сложный, потому что их было столько, сколько капель в море. Я, честно говоря, не жалею абсолютно, потому что поимела такой опыт. Я поняла, что любовь – игра, и от перемены мужчины в моей жизни ничего нового я не узнала», – сказала Любовь Успенская.

Настя Ивлеева поддержала певицу. «Берите и ныряйте в море», – пошутила она. Успенская не считает зазорным иметь множество мужчин. При этом артистка подчеркнула, что всего добилась сама, без помощи богатых покровителей.