Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку

Актер признался, что берет ребенка с собой на работу, так как он и его молодая супруга так и не обзавелись няней.

Игорь Петренко десять лет прожил в браке с Екатериной Климовой. У них даже родились сыновья Матвей и Корней, но это не укрепило их отношения. По слухам, актриса закрутила роман с певцом Романом Архиповым на съемках комедии «Любовь в большом городе-3». Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская. Она подарила ему троих дочерей.

Младшая наследница Ева появилась на свет 20 января этого года. Жене Петренко удалось все девять месяцев скрывать свое интересное положение, поэтому новость о рождении еще одного ребенка стала неожиданностью для поклонников пары. О личной жизни влюбленные говорят редко. Игорь отмечал, что с рождением детей все сильнее чувствует свою ответственность перед семьей. Как оказалось, он и его избранница так и не наняли няню, поэтому сами ухаживают за крохой.

На странице творческой студии семьи Петренко в Instagram появился снимок, где Кристина запечатлена с крохотной дочкой на руках, а позади нее на скамейке сидит улыбающийся актер. «Когда мы появляемся на каких-то мероприятиях, нас часто спрашивают, где дети!? Так вот — у нас по-прежнему нет няни.. и дети, если не с бабушками и друзьями, то, конечно же, с нами. Работу работаем!», — написал, по всей видимости, Игорь.

Поклонники восхитились трогательным снимком. «Какие вы красивые! Необыкновенные!», «Счастливые родители», «Как прекрасно», — отозвались подписчики. Напомним, что с бывшей женой артист сохранил дружеские отношения. Недавно он вместе с Кристиной пришел на выпускной в школу к младшему сыну Корнею, который окончил начальные классы. Климова тоже была там и с удовольствием фотографировалась вместе с Петренко.