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Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде Брайан Маршалл

Он сыграл в знаменитой картине «Шпион, который меня любил».

Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде Брайан Маршалл
Брайан Маршалл / Кадр из фильма "Шпион, который меня полюбил" (1977)

На 82-м году жизни скончался известный британский актер Брайан Маршалл, известный зрителям по роли командора Тэлболта в фильме о Джеймсе Бонде — «Шпион, который меня любил» (1977).

Печальную новость о кончине артиста сообщила на своей странице в соцсети Twitter его агент Эста Чаркхэмв. По ее словам, Маршалл был не только ценным другом, но настолько хорошим актером, что многие этого даже не замечали.

«Его работы стали образцами классического британского и австралийского телевидения», — добавила Чаркхэмв.

Агент не уточнила причину смерти Брайана Маршалла, а также не сказала, когда и где состоятся похороны артиста.

Маршалл родился в Лондоне и окончил драматическую академию. Он получил известность благодаря ролям в сериалах «Ярмарка тщеславия» и «Сага о Форсайтах».

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что звезда фильмов о Джеймсе Бонде — Джуди Денч — встала на защиту обвиненных в домогательствах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси.

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Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде Брайан Маршалл
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