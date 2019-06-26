ЗВЕЗДЫ

Счастливы вместе: Высоцкая поделилась романтическим кадром с супругом

Актриса редко делится с подписчиками эпизодами семейной жизни.

Счастливы вместе: Высоцкая поделилась романтическим кадром с супругом
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский / Global Look press

Юлия Высоцкая — успешная актриса театра и кино, телеведущая, кулинар, а также счастливая жена режиссера Андрея Кончаловского и мама двоих детей. Впрочем, артистка предпочитает не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.

Однако в этот раз 45-летняя актриса решила сделать исключение и поделилась на своей странице в Instagram редким фото с супругом Андреем Кончаловским. Нежно прижавшись друг к другу, пара сидит на лавочке в Москве с бокалами вина.

«А что это вы тут делаете?» — коротко подписала снимок Юлия Высоцкая.

Большинство поклонников оценили романтичное фото звездной пары и поспешили осыпать супругов комплиментами.

«Молодые сердца никогда не стареют», «Какая прелесть!!!», «Голубки», «Вы прекрасны», «Вы такие необыкновенные! Злопыхатели идут лесом! Юлечка, вы пример!» — отметили подписчики в комментариях.

Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского в 1998 году. В семье растут двое детей. В 1999 году актриса родила от режиссера дочь Марию, а в 2003 году на свет появился сын Петр.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Кончаловскийромантическое фотоЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Счастливы вместе: Высоцкая поделилась романтическим кадром с супругом
Интересно?
Поделись с друзьями: