Счастливы вместе: Высоцкая поделилась романтическим кадром с супругом

Юлия Высоцкая — успешная актриса театра и кино, телеведущая, кулинар, а также счастливая жена режиссера Андрея Кончаловского и мама двоих детей. Впрочем, артистка предпочитает не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.
Однако в этот раз 45-летняя актриса решила сделать исключение и поделилась на своей странице в Instagram редким фото с супругом Андреем Кончаловским. Нежно прижавшись друг к другу, пара сидит на лавочке в Москве с бокалами вина.
«А что это вы тут делаете?» — коротко подписала снимок Юлия Высоцкая.
Большинство поклонников оценили романтичное фото звездной пары и поспешили осыпать супругов комплиментами.
«Молодые сердца никогда не стареют», «Какая прелесть!!!», «Голубки», «Вы прекрасны», «Вы такие необыкновенные! Злопыхатели идут лесом! Юлечка, вы пример!» — отметили подписчики в комментариях.
Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского в 1998 году. В семье растут двое детей. В 1999 году актриса родила от режиссера дочь Марию, а в 2003 году на свет появился сын Петр.