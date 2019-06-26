«Чувствую я себя замечательно»: Клара Новикова опровергла слухи о болезни

Клара Новикова в прошлом году появлялась в студии передачи у Бориса Корчевникова и рассказывала, как ее друг Леонид Каневский приобщил ее к вредной привычке. После спектакля женщина позволяла себе рюмку водки или виски. Также артистка отметила, что выступала на сцене даже в сложные периоды в жизни. Например, когда скончался ее муж Юрий Зерчанинов, она была на гастролях. Смерть Михаила Задорнова, который 10 ноября 2017 года скончался от онкологии, тоже стала ударом для звезды.

Долгое время Клару не видела столичная публика. Лишь на днях она пришла на открытие пятого Московского еврейского кинофестиваля. Юмористка выглядела помолодевшей, а сопровождал ее тот самый Каневский. Даже это не развеяло тревожные слухи, которые появились в прессе. Прошла молва, что Новикова стала редко выходить в свет из-за того, что больна раком. Корреспонденты портала Teleprogramma.pro связались с артисткой, чтобы узнать о том, правда ли это.

Женщина была возмущена тому, что о ней пишут в СМИ. Она отметила, что бывает на праздниках у друзей, почти каждую неделю радует поклонников игрой в спектаклях в Театре на Малой Бронной, а также вскоре планирует отправиться в гастрольный тур. Новикова призналась, что искала журналистку, которая написала неправдивую информацию о ее здоровье, но поиски не дали результатов.

«Автор не поставил свою фамилию под публикацией, поэтому поговорить с ним оказалось невозможно. Я выяснила, что эта молодая девушка. Хотела позвонить ей и сказать „Что же ты делаешь, милочка?“. Меня интересует, почему эта девушка не позвонила и не спросила — больна я или нет?», — высказалась юмористка. Она призвала поклонников не верить сплетням и снова подчеркнула, что у нее в жизни все в полном порядке.