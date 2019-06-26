Гагарина может на год переехать в Китай

Полина Гагарина в китайском вокальном шоу Singer заняла пятое место. Для певицы конкурс многое значит. Ей полюбилась публика и отношение к артистам. В то же время выступления были сопряжены с трудностями: Гагариной приходилось выступать с больной спиной, от местной острой еды появилась аллергия, а поездки из России в Китай и обратно сопровождались бесконечными очередями и пересадками, соответственно, и усталостью исполнительницы.

Певице четыре раза предлагали участвовать в конкурсе. В первый раз представитель Singer написал продюсеру звезды, когда она заняла второе место на «Евровидении» в 2015 году. Директор проигнорировала тогда сообщение, поскольку не знала английский. Ещё два сообщения поступило во время второй беременности и родов Мии. На четвертый раз Полина Гагарина смогла отправиться на конкурс, о чем она не пожалела.

Китайские партнеры предложили певице два контракта с выступлениями. Гагарина собирается лететь в другую страну, чтобы обсудить детали. Звезда колеблется, ведь покинуть родину ей придется на год, а значит, взять всю семью с собой.