Лопырева поддержала женский футбол во Франции

Модель заявила, что нынешний чемпионат мира по уровню интриги не уступает мужскому футболу.

Виктория Лопырева является послом ФИФА и продвигает в массы женский футбол. После того, как её сыну Марку Лионелю исполнилось около пяти месяцев, модель прилетела во Францию на Чемпионат мира по женскому футболу.

Лопырева встретилась с генеральным секретарем FIFA Фатмой Самура. Вместе они обсудили стратегии продвижения женского спорта. Модель осталась довольна матчами 1/8 финала, игра не перестает её удивлять. За это время вылетели из чемпионата команды Японии и Бразилии.

«Страсть, эмоции, яркая развязка, десятки тысяч людей на трибунах – шикарное зрелище. (…) По уровню интриги женский чемпионат легко поспорит с мужским», – написала Виктория Лопырева.

Также она заявила, что миллионы зрителей не могут ошибаться, поэтому призвала подписчиков смотреть Чемпионат мира во Франции. Лопырева считает себя первой девушкой в России, которая заговорила о футболе публично. Модель стала официальным послом FIFA в 2017 году, но футбол полюбила более десяти лет назад.