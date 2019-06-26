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Бритни Спирс показала акробатические трюки на пляже

После выхода из психиатрической клиники звезда решила расслабиться на островах в Атлантическом океане.

Бритни Спирс показала акробатические трюки на пляже
Бритни Спирс / Global look press

После выхода из психиатрической клиники в апреле этого года Бритни Спирс решила заняться своей физической формой и отдохнуть вдали от суеты. Так, недавно 37-летняя певица призналась, что ей очень непросто похудеть. Даже сбросить полтора килограмма она может только с помощью упорных физических тренировок.

Теперь поп-звезда отправилась расслабляться на острова Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Однако вездесущие папарацци не дремлют — они засняли, как Спирс дурачится на пляже и демонстрирует акробатические трюки, в том числе колесо.

Для пляжа икона нулевых выбрала розовый раздельный купальник с леопардовой каемкой. Новые фотографии уже появились на фанатских страницах, посвященных звезде, в соцсети Instagram.

Ранее Бритни публиковала у себя в Instagram снимок в белом купальнике на фоне лазурного океана. Тогда многие поклонники оценили труды 37-летней певицы по восстановлению своей былой формы.

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Бритни Спирс показала акробатические трюки на пляже
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