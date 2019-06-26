ЗВЕЗДЫ

Мария Кожевникова не считает Собчак за женщину

Актриса не раскрывает причину конфликта с телеведущей, но в выражениях в ее адрес не стесняется.

Мария Кожевникова не считает Собчак за женщину
Мария Кожевникова. Фото: globallookpress

С наступлением лета Мария Кожевникова начала реже писать посты для Instagram. Недавно актриса призналась подписчикам, что причиной стала злость. Это не помешало звезде «Универа» выложить необычную для себя фотографию. Кожевникова примерила стрелки с заметной подводкой.

После того, как подписчицы сравнили актрису на фото с Ксенией Собчак, звезда разозлилась ещё больше. Мария Кожевникова вспомнила, как светская львица называла детей «гаденышами» и желала им смерти. По её мнению, Собчак никогда не отвечает за свои слова.

«Жириновский не мужчина, а она после своих слов о детях женщина?! Или, конечно, здесь, как обычно, отшутиться можно, вроде как юмор сглаживает, но нет ничего он не меняет, и слово не воробей, а вылетит – не поймаешь», – написала Мария Кожевникова в комментариях.

Возможно, актриса имеет в виду случай, который произошел в 2013 году. Тогда в Сети появился телефонный разговор, на котором Ксения Собчак назвала соседских детей «мелкими гаденышами» и пожелала, чтобы они «сдохли». Дело в том, что детские крики во дворе мешали ей спать, и Собчак хотела разобраться с этим.

Мария Кожевникова. Фото
Кожевникова осудила Собчак. Скриншот: instagram.com/mkozhevnikova/

О скандальном случае вспомнили в 2018 году, когда светская львица баллотировалась в президенты. Тогда у Ксении Собчак не получилось себя оправдать. Поклонники Марии Кожевниковой предположили, что светская львица негативно высказалась о детях актрисы, но подобных заявлений в Сети не было.

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звездный скандалКсения СобчакМария Кожевникова

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Мария Кожевникова не считает Собчак за женщину
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