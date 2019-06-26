Музыка объединяет: Нюша записала кавер на песню Крида

Нюша удивила своих поклонников. Она вдруг решила принять участие в конкурсе, который объявил Егор Крид в рамках рекламного сотрудничества с производителем чипсов.

Певец совсем недавно опубликовал на своей странице в Instagram новый трек «Музыка вкуснее» и призвал всех подписчиков записывать видеокаверы, непременно с пачкой чипсов в руках, чтобы выиграть от производителя брендированного медведя с уникальным дизайном.

Спустя сутки свою версию «Музыки вкуснее» выдала Нюша. Экс-возлюбленная Крида призналась, что решилась на участие сразу же, как только увидела информацию о новом челлендже. Певица собрала команду и записала свой вариант.

«Ну как вам мой вариант», – обратилась Нюша к Криду.

Пока певец не ответил, но учитывая прошлые романтические отношения звезд, не исключено, что Нюша получит определенные преференции.

Пара встречалась продолжительное время, но роман закончился расставанием. Девушка поясняла, что они не смогли быть вместе из-за разницы во взглядах. В ноябре прошлого года Нюша стала мамой, она регулярно делится успехами своей крошки в соцсетях, пишет сайт OA.