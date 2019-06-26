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Похудевшая Чехова продемонстрировала роскошные формы в купальнике

Телеведущая продолжает делиться снимками из солнечного Дубая.

Похудевшая Чехова продемонстрировала роскошные формы в купальнике
Анфиса Чехова в купальнике / www.instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова на днях улетела из прохладной Москвы греться в Дубай и теперь с удовольствием радует подписчиков новыми снимками с отдыха. 41-летняя телеведущая призналась, что в Арабских Эмиратах сейчас жарче, чем она ожидала. Причем в море еще теплее, чем на суше. Поэтому звезда спасается под прохладным душем.

На своей странице в соцсети Instagram Анфиса поделилась парой откровенных снимков в раздельном купальнике, где она спасается от жары под контрастным душем.

«В этот период в Дубае жарковато. Причем в море еще жарче, чем на суше. Спасает прохладный бассейн и ледяной душ», — подписала фотографии актриса.

Многие подписчики отметили, что Чехова прекрасно выглядит и похвалили ее стройную фигуру, а ведь еще несколько лет назад телеведущая не могла комфортно и уверенно чувствовать себя, делая фото в купальнике. За последние годы телеведущей удалось сбросить 30 килограммов. Ранее в интервью порталу Teleprogramma.pro Анфиса предостерегла мечтающих похудеть от бездумных диет. По ее словам, они могут только навредить организму. Сейчас Чехова полностью довольна своим внешним видом.

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Похудевшая Чехова продемонстрировала роскошные формы в купальнике
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