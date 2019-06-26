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Бородина раскритиковала матерей, напоказ выставляющих жизнь детей

Телеведущую смутило, что в Сети она часто видит неприличные фото и видео, связанные с маленькими детьми.

Бородина раскритиковала матерей, напоказ выставляющих жизнь детей
Ксения Бородина. Фото: globallookpress

Ксения Бородина возмущена снимками, которые она периодически видит в Сети. Например, телеведущую смущают матери, кормящие ребенка грудью на публике. Звезда видела и более странные записи в соцсетях. Она не может понять, зачем выкладывать видео, на котором ребенок нецензурно выражается.

Бородина назвала «ненормальными» тех матерей, которые лечат ребенка чесноком от глистов и фотографируют с фаллоимитаторами. Телеведущая сама воспитывает двух детей, поэтому не понимает мамочек, которые впадают в крайность.

«Кормишь ты грудью до 3 лет, ну это твоё право, зачем это выставлять на каждом шагу, только лишь для хайпа, просто других причин то нет! Переходит грань, чтобы доказать какая она крутая. А зачем?» — написала Ксения Бородина в Instagram.

Большинство подписчиц поддержало звезду. Фанатки также возмущаются кормлением грудью в общественных местах. При этом Бородиной припомнили, что в её воспитании детей тоже есть свои странности. Трехлетняя Теона до сих пор не расстается с соской.

«Это просто жуть. Куда мы все катимся», «Люди деградировали совсем!», «Зато ваша до сих пор с соской, это тоже не норма», «У каждого своя жизнь, они же не нарушают никакой закон», — написали в комментариях.

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Instagramвоспитание детейКсения Бородинаматеринстворассуждения о материнстве

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Бородина раскритиковала матерей, напоказ выставляющих жизнь детей
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