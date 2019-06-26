«Папкино счастье»: Кирилл Кяро опубликовал фото с шестимесячной дочерью

Актер в силу частых съемок редко видится с Мирой, поэтому с удовольствием фиксирует эти моменты в соцсети.

В конце декабря у актера Кирилла Кяро и его подруги Юлии Друзь случилось счастливое событие — они стали родителями. Гражданская жена родила артисту дочь Миру.

В мае 44-летний Кяро жаловался, что не может видеть малышку так часто, как хотелось бы. Виной всему — съемки и напряженный рабочий график. Кирилл рассказал, что ему удается видеть ребенка только на выходных и то, если позволяет окно в графике.

Артист всегда очень радуется встречам с Мирой и старается делиться своим счастьем с подписчиками своего блога. В этот раз Кяро разместил на личной странице в Instagram серию трогательных черно-белых снимков с дочерью.

«Папкино счастье», — подписал серию фотографий 44-летний актер.

Одной из первых снимки прокомментировала коллега Кирилла Кяро по сцене — актриса Анна Чурина. «Какой сладкий Малыш!»,- восхитилась артистка.

Другие поклонники также не смогли пройти мимо милых снимков актера с дочерью.

«Какие славные», «Папа дорвался до дочери», «Классные, милота зашкаливает», «Красотка с первых дней!», «Боже мой!!!! Ну что за красотка маленькая!!!! Постарались родители», — отметили подписчики в комментариях.