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«Папкино счастье»: Кирилл Кяро опубликовал фото с шестимесячной дочерью

Актер в силу частых съемок редко видится с Мирой, поэтому с удовольствием фиксирует эти моменты в соцсети.

«Папкино счастье»: Кирилл Кяро опубликовал фото с шестимесячной дочерью
Кирилл Кяро / Кадр из сериала "Лучше, чем люди"

В конце декабря у актера Кирилла Кяро и его подруги Юлии Друзь случилось счастливое событие — они стали родителями. Гражданская жена родила артисту дочь Миру.

В мае 44-летний Кяро жаловался, что не может видеть малышку так часто, как хотелось бы. Виной всему — съемки и напряженный рабочий график. Кирилл рассказал, что ему удается видеть ребенка только на выходных и то, если позволяет окно в графике.

Артист всегда очень радуется встречам с Мирой и старается делиться своим счастьем с подписчиками своего блога. В этот раз Кяро разместил на личной странице в Instagram серию трогательных черно-белых снимков с дочерью.

«Папкино счастье», — подписал серию фотографий 44-летний актер.

Одной из первых снимки прокомментировала коллега Кирилла Кяро по сцене — актриса Анна Чурина. «Какой сладкий Малыш!»,- восхитилась артистка.

Комментарии
https://www.instagram.com/trubotshist30/

Другие поклонники также не смогли пройти мимо милых снимков актера с дочерью.

«Какие славные», «Папа дорвался до дочери», «Классные, милота зашкаливает», «Красотка с первых дней!», «Боже мой!!!! Ну что за красотка маленькая!!!! Постарались родители», — отметили подписчики в комментариях.

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дочьКирилл Кяроновая фотосессияребенок

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«Папкино счастье»: Кирилл Кяро опубликовал фото с шестимесячной дочерью
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