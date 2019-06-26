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Ольга Бузова провела экскурсию по гримерке «Дома-2»

Комната оказалась украшена обложками журналов, на которых красуется телеведущая и певица.

Ольга Бузова провела экскурсию по гримерке «Дома-2»
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

С тех пор, как Ольга Бузова впервые попала на проект «Дом-2», прошло 15 лет. Телестройка сделала из девушки настоящую знаменитость. Певица активно ведет Instagram, где показывает почти 16 миллионам подписчикам свою жизнь. Недавно Бузова вспомнила, что никогда не снимала для фанатов гримерку известного телепроекта.

Телеведущая провела видео-экскурсию по комнате, в которой она проводит перед съемками несколько часов. Гримерка украшена обложками журналов, на которых красуется Ольга Бузова.

В шкафу хранятся пуховики для холодных ночей на лобном месте. В холодильнике проголодавшуюся телеведущую ждут фрукты, колбаса и крабовые палочки. Но сама певица предпочитает красную рыбу с сыром.

Ольга Бузова. Фото
Благодаря «Дому-2» Ольга Бузова стала настоящей звездой. Фото: instagram.com/buzova86/

Бузова завершила маленькую экскурсию возле зеркала, где ей делают макияж и укладку. Ведущая «Дома-2» назвала это место «святая святых». В перерывах между съемками звезда делает увлажняющие маски для лица, чтобы следить за кожей.

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Ольга Бузова провела экскурсию по гримерке «Дома-2»
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