Боня похвасталась первой картиной дочери, написанной маслом

Виктория Боня прославилась благодаря телепроекту «Дом-2». А после отношений с миллионером Алексом Смерфитом о девушке стали говорить даже за границей. Светская львица выпускает собственную коллекцию одежды, посещает светские мероприятия и снимается, как в отечественных проектах, так и зарубежных. При этом она успевает воспитывать дочь Анджелину, которой не так давно исполнилось 7 лет. Девочка постоянно находится рядом с мамой, поэтому обладает чувством стиля, хоть и не увлекается модой.

Недавно Боня призналась, что делает все, чтобы ее наследница не была помешана на вещах. Девочка любит наряжаться и уже умеет распознавать бренды, что удивляет даже ее маму. Не так давно светская львица вновь приехала в Монако вместе с ребенком. Отдыхая в роскошном номере отеля, она сняла дочку. «Ну покажи всем, что ты нарисовала маслом! Какая красота!», — произнесла Виктория. Она отвела камеру в сторону, где стояла подставка с холстом, на котором изображен зеленоглазый кот.

Оказалось, что девочка впервые работала с масляными красками. Звезда устроила голосование, попросив поклонников оценить работу Анджелины. Когда появился один человек, который поставил отметку не нравится, то это смутило фанатов Бони. Сама девушка предложила, что кто-то случайно кликнул на не ту кнопку или специально решил насолить ей. Стоит отметить, что у дочери Виктории есть множество увлечений. Она даже умеет кататься верхом на коне.

Поклонники надеются, что Виктория еще вернется к Смерфиту. Но сама девушка утверждает, что дважды в одну реку войти невозможно. Они общаются ради гармоничного развития ребенка, но вместе уже никогда не будут. Светская львица хотела завести еще детей, но бизнесмен был против. Тогда она поняла, что их взгляды на будущее расходятся. Боня не теряет надежды встретить достойного мужчину, который сделает счастливым ее и Анджелину.