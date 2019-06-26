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Максим Фадеев высказался о причинах конфликтов продюсеров и артистов

Продюсер сетует, что исполнители не ценят, сколько времени, денег и сил он вкладывает в них.

Максим Фадеев высказался о причинах конфликтов продюсеров и артистов
Максим Фадеев. Фото: globallookpress

Максим Фадеев признался, как работает с артистами своего лейбла MALFA. Продюсер сразу видит талант, но если певец перестает его слушаться, их пути расходятся. Для Фадеева работа – это симбиоз голоса и внешности артиста с его музыкой.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев считает, что артисты часто не ценят работу продюсера. Фото: globallookpress

Продюсер заметил, что по прошествии времени подопечные его лейбла отказываются с ним работать. Максим Фадеев раскручивает певцов в течение пяти лет. После этого срока у многих просыпается желание заняться сольной карьерой. Фадеев сетует, что исполнители не ценят, сколько времени, денег и сил он вкладывает в них.

«Артист всегда в центре, а мы челядь, которая за ним подметает, но только есть один нюанс: что бы он ни говорил, из его рта звучат моя мелодия и мои мысли. И точка», – написал Максим Фадеев в журнале «Русский пионер».

Создатель группы Serebro рассматривает своих артистов как бизнес-проекты. Когда певец или певица начинают требовать большего, Фадеев прощается с ними.

«В общем, проблема продюсеров и артистов будет всегда, так как создание всегда ненавидит своего создателя, потому что когда смотрят им в глаза, понимают свою истинную ценность», – считает продюсер.

Дети для Фадеева также являются бизнес-проектами. Во время участия в шоу «Голос.Дети» продюсер старался честно отвечать малышам, если им ничего в шоу-бизнесе не светит. Максим Фадеев уверен, что своей искренностью помогает детям найти другое призвание.

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Максим Фадеевпродюсерработа

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Максим Фадеев высказался о причинах конфликтов продюсеров и артистов
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