Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix

Бывшие партнерши по сериалу НВО «Большая маленькая ложь» — Николь Кидман и Мэрил Стрип — примут участие в новом проекте от стриминг-сервиса Netflix.

Речь идет об адаптации бродвейского мюзикла «Выпускной». Режиссером картины станет Райан Мерфи, известный по работам в сериалах «Поза», «Вражда» и «Американская история преступлений». Фильм должен выйти на экраны в 2020 году.

Как сообщает портал Deadline.com, весной этого года Мерфи уже подписал контракт с Netflix на производство трех документальных проектов, трех фильмов и четырех телевизионных шоу.

Сюжет оригинальной версии мюзикла «Выпускной» строится вокруг четырех потерявших славу бродвейских актеров, которые решили отправиться в провинциальный городок, чтобы выступить там на отмененном выпускном вечере. Торжественное мероприятие не состоялось из-за того, что одна из старшеклассниц привела с собой в качестве пары девушку.

Главные роли в проекте от Netflix достанутся Николь Кидман и Мэрил Стрип. Ранее их связывала работа в сериале «Большая маленькая ложь». Кстати, совсем недавно Кидман случайно проговорилась о сюжете второго сезона кинокартины.