Шепелев вспомнил, как сделал себе первую татуировку

Дмитрий Шепелев уже не первый год ведет передачу «На самом деле» на Первом канале, уличая людей во лжи в разных спорных ситуациях. Мало кто знает, что раньше он работал радиоведущим в Белоруссии, а также диджеем. Сейчас о своей личной жизни мужчина предпочитает не говорить. Он воспитывает сына Платона от певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака четыре года назад. С ней он так и не вступил в официальный брак, но сильно любил артистку.

В последнее время Шепелев стал более откровенным со своими поклонниками. Он признался, что его подвергают травле и часто критикуют за то, что он не показывает ребенка и не дает малышу видеться с родственниками. Телеведущий пояснил, что у него есть на это веские причины. А на днях он поведал о своих переживаниях за собаку Лу, когда впервые взял питомца в путешествие. Он даже нарушил правила авиакомпании, достав животное из переноски во время полета, только чтобы пес чувствовал себя более спокойно.

Теперь Дмитрий вспомнил еще более личную историю. Оказалось, что в подростковом возрасте он тоже устраивал бунты родителям, как и многие другие ребята. Он признался, что недавно на улице увидел девочку в футболке и короткой юбке, которая шла под руку с худощавым мальчиком.

«Единственный диссонанс этого образа — два сине-зеленые львиные головы, вытатуированные на бедрах девушки. И такой же неумелый грубый татуированный рукав во всю тоненькую руку у парня. Темные, броские пятна чернил на нежной детской коже, вызов всему окружающему», — отметил телеведущий.

Этот эпизод пробудил в ведущем рассказать историю из собственной жизни. «И я вспоминаю, что, как и они, в этом возрасте я наперекор родителям бил корявую татуировку у непонятно какого мастера, непонятно в каком салоне, прокалывал ухо, тайком курил и гордо ходил с девочкой, которая до смерти не нравилась бабушке — и был счастлив», — поделился Шепелев. По его словам, теперь он лишь улыбается, когда вспоминает, как старался быть независимым, прибегая к подобным шалостям. По всей видимости, теперь мужчина свел тату, а также избавился от вредной привычки.