ЗВЕЗДЫ

Шепелев вспомнил, как сделал себе первую татуировку

Телеведущий признался, что подростком не только набил себе тату, но даже носил сережку.

Шепелев вспомнил, как сделал себе первую татуировку
Дмитрий Шепелев. фото: globallook.com

Дмитрий Шепелев уже не первый год ведет передачу «На самом деле» на Первом канале, уличая людей во лжи в разных спорных ситуациях. Мало кто знает, что раньше он работал радиоведущим в Белоруссии, а также диджеем. Сейчас о своей личной жизни мужчина предпочитает не говорить. Он воспитывает сына Платона от певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака четыре года назад. С ней он так и не вступил в официальный брак, но сильно любил артистку.

В последнее время Шепелев стал более откровенным со своими поклонниками. Он признался, что его подвергают травле и часто критикуют за то, что он не показывает ребенка и не дает малышу видеться с родственниками. Телеведущий пояснил, что у него есть на это веские причины. А на днях он поведал о своих переживаниях за собаку Лу, когда впервые взял питомца в путешествие. Он даже нарушил правила авиакомпании, достав животное из переноски во время полета, только чтобы пес чувствовал себя более спокойно.

Теперь Дмитрий вспомнил еще более личную историю. Оказалось, что в подростковом возрасте он тоже устраивал бунты родителям, как и многие другие ребята. Он признался, что недавно на улице увидел девочку в футболке и короткой юбке, которая шла под руку с худощавым мальчиком.

«Единственный диссонанс этого образа — два сине-зеленые львиные головы, вытатуированные на бедрах девушки. И такой же неумелый грубый татуированный рукав во всю тоненькую руку у парня. Темные, броские пятна чернил на нежной детской коже, вызов всему окружающему», — отметил телеведущий.

Этот эпизод пробудил в ведущем рассказать историю из собственной жизни. «И я вспоминаю, что, как и они, в этом возрасте я наперекор родителям бил корявую татуировку у непонятно какого мастера, непонятно в каком салоне, прокалывал ухо, тайком курил и гордо ходил с девочкой, которая до смерти не нравилась бабушке — и был счастлив», — поделился Шепелев. По его словам, теперь он лишь улыбается, когда вспоминает, как старался быть независимым, прибегая к подобным шалостям. По всей видимости, теперь мужчина свел тату, а также избавился от вредной привычки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий Шепелевзвездные историитатуировки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шепелев вспомнил, как сделал себе первую татуировку
Интересно?
Поделись с друзьями: