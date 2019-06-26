Без лишнего веса: Стас Ярушин привел себя в форму

Актеру стыдно за то, как он выглядел несколько лет назад.

Актер Станислав Ярушин поделился на своей странице в соцсети Instagram фотографиями из спортзала и с одного из своих старых выступлений. Звезда сериала «Универ» признался, что ему стыдно за то, как он выглядел всего несколько лет назад.

«Боже, мне стыдно! Мне стыдно за вот эти 35. Нет, не за годы, а за вот этот 35-й год. Я довёл себя до состояния рыхлой, противной внешности!» — написал Ярушин в Instagram.

Артист выразил надежду, что для некоторых подписчиков, страдающих лишним весом, эти фотографии могут стать мотиватором. Совет Станислава прост — нужно просто вовремя остановиться и взяться за себя.

Звезда телеэкранов отметил, что похудеть ему помогли здоровое питание и спортивные тренировки. Он также добавил, что сейчас его вес держится на уровне 78 килограммов при росте 180 сантиметров. Раньше Ярушин весил намного больше.

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Сам актер считает себя сильной личностью. Ранее он заявлял, что жаловаться — это удел слабых людей. Все шансы добиться успеха есть у тех, кто не ноет и не ленится, считает Станислав. Так и с лишним весом — артиста не устраивало положение дел и он взялся за себя.