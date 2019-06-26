Беременная избранница Кеосаяна пришла в гости к Хмельницкой

Ни для кого не секрет, что Хмельницкая и Кеосаян дружат домами. После развода 48-летняя актриса поддерживает приятельские отношения с режиссером и сценаристом. Кроме того, Алёна смогла смогла найти общий язык и с нынешней избранницей экс-супруга — Маргаритой Симоньян. 39-летняя журналистка вместе с Тиграном Кеосаяном ожидают прибавления в семействе. От Хмельницкой у режиссера есть две дочери: Александра и Ксения.

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В Instagram Алена опубликовала свежий кадр, который был сделан во время празднования дня рождения их с Тиграном младшей дочери — девятилетней Ксюши. На фото знаменитость позирует с Кеосаяном и Симоньян, которая подчеркнула округлившийся животик облегающим сарафаном с декольте. Экс-возлюбленная Тиграна отдала предпочтение белому наряду.

К слову, сама Алена Хмельницкая также не пропустила личный праздник Маргариты. Свое 39-летие избранница Кеосаяна отпраздновала еще в апреле. Актриса получила приглашение на вечеринку, опубликовав для нее поздравления на личной страничке микроблога.