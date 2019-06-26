Оксана Федорова поделилась опытом первой беременности

Красавица призналась, что «никогда не стремилась быть идеальной мамой».

Оксана Федорова посетила церемонию вручения премии «Мама года». Модель и телеведущая набрала несколько килограммов, и присутствующие активно обсуждали ее возможное «интересное» положение. Если это окажется так, то малыш будет третьим ребенком в семье. Оксана с супругом уже воспитывают двух детей: сына Федора и дочь Елизавету.

Оксана с удовольствием делится опытом материнства. Она признается, что сразу знала, что первым будет сын, а второй родится дочь.

«Моя первая беременность прошла почти без ошибок, у меня был достаточный опыт и много прочитанной литературы. Став мамой, я на какое-то время отказалась от светских мероприятий, а потом пробовала брать сына с собой, но поняла, что ему трудно среди шума и камер», — рассказывает телеведущая.

Из-за работы Оксане приходится расставаться с детьми, но она старается, чтобы они всегда чувствовали ее любовь и поддержку. В доме есть свои традиции, например, выходные семья обязательно проводит вместе.

Оксана признается, что никогда не стремилась стать «идеальной мамой», просто воспитывает детей в любви и помогает им развиваться.

«Федор занимается спортом, увлекается хоккеем, а Лиза играет на пианино, рисует. Кроме того, дети у меня поют. Может, это и не пригодится, но хочется, чтобы они развивали внутренний слух и знали детский репертуар», — цитирует сайт Dni.ru слова Федоровой.