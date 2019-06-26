ЗВЕЗДЫ

Михеева заявила, что на шоу Урганта ей нет замены

Ведущая рубрики «Острый репортаж» не боится конкуренции.

Михеева заявила, что на шоу Урганта ей нет замены
Алла Михеева (Фото: Globallookpress.com)

30-летняя Алла Михеева в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале отвечает за рубрику «Острый репортаж». В недавнем интервью собеседник девушки задался вопросом: не боится ли Алла, что когда-нибудь ей найдут замену в шоу Ивана Урганта. Михеева ответила отрицательно. Телеведущая добавила, что мало кто согласиться выполнять те трюки, которые под силу ей.

«Не дождетесь! Вот вы станете есть опарышей? Нет! Залезать в клетку с крокодилами? Тоже нет! А я могу как общаться с Татьяной Навкой, так и мусор пойти перебирать», — приводит «СтарХит» слова Аллы Михеевой.

При этом телеведущая заверила, что ей вполне комфортно работать в мужском коллективе — вместе с Дмитрием Хрусталевым и Иваном Ургантом, который, по мнению Аллы, стал для всей съемочной группы отцом.

Михеева также отметила, что на площадке с ними работают и девушки — например, солистки группы «Фрукты». Алла прекрасно ладит и с персоналом: художниками по гриму и костюмам.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла МихееваПрограмма «Вечерний Ургант»

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Михеева заявила, что на шоу Урганта ей нет замены
Интересно?
Поделись с друзьями: