Михеева заявила, что на шоу Урганта ей нет замены

30-летняя Алла Михеева в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале отвечает за рубрику «Острый репортаж». В недавнем интервью собеседник девушки задался вопросом: не боится ли Алла, что когда-нибудь ей найдут замену в шоу Ивана Урганта. Михеева ответила отрицательно. Телеведущая добавила, что мало кто согласиться выполнять те трюки, которые под силу ей.

«Не дождетесь! Вот вы станете есть опарышей? Нет! Залезать в клетку с крокодилами? Тоже нет! А я могу как общаться с Татьяной Навкой, так и мусор пойти перебирать», — приводит «СтарХит» слова Аллы Михеевой.

При этом телеведущая заверила, что ей вполне комфортно работать в мужском коллективе — вместе с Дмитрием Хрусталевым и Иваном Ургантом, который, по мнению Аллы, стал для всей съемочной группы отцом.

Михеева также отметила, что на площадке с ними работают и девушки — например, солистки группы «Фрукты». Алла прекрасно ладит и с персоналом: художниками по гриму и костюмам.