ЗВЕЗДЫ

6-летний Саша Плющенко представил маме невесту

Шестилетняя подружка юного фигуриста проводит в доме Яны Рудковской выходные.

6-летний Саша Плющенко представил маме невесту
Саша Плющенко с партнершей на льду. Фото: globallookpress.com

Несмотря на постоянные гастроли, у Саши Плющенко появилась первая подружка. Шестилетний сын Яны Рудковской привел домой невесту и познакомил ее с мамой.

Девочку, которая так нравится Гном Гномычу, зовут Настя. Ровесница Саши гостит у маленького фигуриста и его звездных родителей по выходным. Как отмечает Яна, младший наследник приятно удивил ее.

«Девочки моих старших сыновей еще ни разу не были у нас дома. Саша всех опередил, сказал: «Мама, Настя – моя невеста!», – говорит продюсер.

По словам Рудковской, для Плющенко-младшего, конечно, важнее всего спортивная карьера, но время для Насти мальчик тоже находит. Девочка со светлыми волосами и голубыми глазами тоже занимается фигурным катанием, дети прекрасно проводят вместе время, а затем за невестой маленькой звезды приезжают родители.

Как отмечает сайт kp.ru, вскоре у Саши Плющенко может стать меньше времени на «личную» жизнь. Когда ему исполнится семь, он начнет осваивать школьную программу, занимаясь дома с репетиторами.

Недавно Гном Гномыч заявил, что очень хочет младшего братика или сестренку. Возможно, сообщал портал teleprogramma.pro, родители решатся завести еще одного малыша. Напомним, у Яны Рудковской есть двое старших сыновей – 17-летний Андрей и Николай. Последнему исполнится 17 лет уже на днях.

Саша Плющенко с партнершей на льду. Фото: globallookpress.com
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6-летний Саша Плющенко представил маме невесту
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