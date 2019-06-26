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В окружении Согдианы обсуждают третью беременность певицы

Недавно беременная певица появилась на светском мероприятии.

В окружении Согдианы обсуждают третью беременность певицы
Согдиана появилась в широкой одежде, которая едва скрывала округлившийся живот ФОТО: Global Look Press

Певица Согдиана старается не афишировать личную жизнь. Она сама признается, что тайны из данного факта не делает, но и лишний раз обсуждать тоже не хочет. На это у девушки есть множество причин: за плечами у выпускницы «Фабрики звезд» два развода.

Первый раз певица вышла замуж в 22 года за индийского бизнесмена Рама Говинда. В 2007-м у них родился сын Арджун, а уже в 2009 году пара развелась. Отец забрал мальчика и увез с собой в Индию, а после в Ташкент.
Певица добивалась права хотя бы иногда видеться с первенцем, а потом объявила, что снова выходит замуж. В том же 2009 году она стала супругой олигарха Башира Куштова. В этом союзе на свет появился Микаил. И снова счастье было недолгим. Через два года пара развелась, а Согдиана вместе с сыном перебралась в Ташкент, чтобы иметь возможность чаще видеться с первенцем.

Несколько лет от Согдианы не было никаких новостей, но теперь она снова начала выходить в свет. Накануне журнал MODA topical назвал победительниц собственной премии в номинации «Мама года». Певица появилась на данном мероприятии и, по словам присутствующих, едва могла скрыть под одеждой округлившийся живот. Появилось предположение, что она вот-вот станет мамой. К тому же, в апреле 2019 года певица подтвердила, что вышла замуж в третий раз.

«Да, я вышла замуж. Моего супруга зовут Максим. Я не скрываю замужества, не прячусь, но и делать свою личную жизнь поводом для обсуждения совсем не хочу», — цитирует слова исполнительницы 7days.ru.

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В окружении Согдианы обсуждают третью беременность певицы
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