Внучки Владимира Машкова зажигательно исполнили песню из «Мадагаскара-2»

Актриса Мария Машкова в Instagram разместила видео с дочерьми. На кадрах можно увидеть, что дочь актёра и режиссера Владимира Машкова сидит за рулем автомобиля. На заднем сиденье разместились две ее наследницы – Стефания и Александра. Девочки зажигательно исполняют песню из мультфильма «Мадагаскар-2».

Любопытно, что в комментариях пользователи стали волноваться за безопасность девочек. Им показалось, что одна из них не пристегнута. Впрочем, Мария Машкова успокоила подписчиков и поблагодарила за бдительность.

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Отметим, что Мария Машкова родила двух дочерей в браке с музыкантом и бизнесменом Александром Слободяником-младшим. Стефании не так давно исполнилось девять лет, а ее младшей сестренке Александре — семь. Обе девочки являются внучками Владимира Машкова.

Ранее Мария Машкова рассказывала о своем первом муже актере Артеме Семакине. С ним она прожила четыре года. Когда актриса решила уйти от мужа, то позвонила своему звёздному отцу. Тот внимательно выслушал дочь, а потом посоветовал забирать шубу и уходить. На что Мария что даже шубы у нее нет. Актриса послушала совет отца и вскоре развелась с мужем.