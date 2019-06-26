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Нюша прививает семимесячной дочери вкус к музыке

Исполнительница находит время и на семью, и на творчество.

Нюша прививает семимесячной дочери вкус к музыке
Нюша с мужем Игорем Сивовым и дочкой (Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha)

28-летняя Певица Нюша впервые стала мамой в ноябре 2018 года. Дочку исполнительница родила от супруга Игоря Сивова. Для родов артистка выбрала одну из клиник в Майами. К слову, в Штатах рожала и модель Виктория Лопырева. Первые месяцы исполнительница посвятила своей семье и новорожденной малышке. Нюша кормила малышку грудью, отказавшись от искусственного прикорма. Дочери певицы уже исполнилось семь месяцев и артистка стала постепенно возвращаться к привычному для нее графику.

Певица говорила о том, что теперь она принадлежит не только себе. Призывая поклонников не торопить ее с записью новых композиций и организацией концертов. Каждую свободную минутку Нюша проводит с дочерью. Певица уже начала развивать музыкальный вкус малышки, включая ей композиции через наушники.

«Столько вопросов, где же ответы на них? Спрятанный космос в этих глазах… А какие песни вы ставите своим малышам? Детские сборники или, может быть, классику?!» – обратилась к поклонникам Нюша.

Ранее Влад Топалов в беседе с подписчиками в Instagram подметил, что собирается в будущем записать сына в музыкальную школу. Вместе с Региной Тодоренко певец воспитывает шестимесячного Михаила.

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Нюша прививает семимесячной дочери вкус к музыке
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