Тодоренко сравнила свадебные хлопоты с подготовкой к мировому турне

Влад Топалов настоял на организации торжества, несмотря на то, что они с телеведущей расписались в загсе еще в октябре.

Приготовления к свадьбе 29-летней Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова идут полным ходом. Делясь эмоциями и свежими снимками в компании подруг, ведущая шоу «Пятница с Региной» отметила: они провели финальную примерку свадебного платья и нарядов подружек невесты. Заговорив о подготовке к свадьбе, Регина обратилась к подписчикам с вопросом: «стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже не модно?».

Также не без иронии Тодоренко отметила, что уже успела задуматься над тем, какое количество людей работает над организацией их с Владом торжества.

«Мама дорогая, такое ощущение, что мы готовим целый спектакль, который отправится в мировое турне… Скоро вы все увидите и узнаете! Уж очень хочется с вами поделиться», – добавила телеведущая.

Ранее возлюбленная Влада Топалова признавалась, что именно муж настоял на организации свадебного торжества. Молодые люди расписались в загсе еще в октябре. Но тогда Регина ждала появления на свет первенца. В декабре она родила сына, которого назвали Михаилом.