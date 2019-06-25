Саша Савельева получила звание «Мама года»

Певица немало удивилась этой награде, ведь она родила первенца всего несколько месяцев назад.

В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой — она родила мальчика Леона от Кирилла Сафонова. К слову, для актера это уже второй ребенок.

Совсем недавно Савельева сделала заявление — она решила навсегда покинуть группу «Фабрика», чтобы полностью посвятить себя материнству. Сафонов тоже взял декретный отпуск, чтобы помогать супруге в воспитании малыша. Супруги даже признались, что решили разделить родительские обязанности.

А, тем временем, 25 июня в Москве состоялась ежегодная премия «Мама года». На различные награды претендовали Мария Мельникова, Анжелика Агурбаш, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова, Согдиана и многие другие. Однако главный титул — «Мама года» — в этом году достался именно Саше Савельевой.

больше по теме Семейная идиллия: Сафонов помогает Савельевой заботиться о ребенке Актер помогает своей возлюбленной всячески ухаживать за малышом.

Певица призналась, что немало удивилась награде, ведь она впервые стала мамой всего несколько месяцев назад. При этом она приняла премию с большой благодарностью и пообещала быть достойным родителем для своего сына Леона.

Другие награды достались Кате Лель («Самая энергичная мама»), Юлии Ковальчук («Самая музыкальная мама»), певице Согдиане («Самая обаятельная мама»), пишет портал «Вокруг.ТВ».