Секрет долгих отношений: Гузеева предпочитает гостевой брак

В 2019 году Лариса Гузеева и ее супруг Игорь Бухаров отпразднуют фарфоровую свадьбу — пара вместе уже 20 лет. Многие поклонники и коллеги удивляются, как супруги смогли сохранить отношения после стольких лет совместной жизни, ведь всем известно — характер у актрисы очень непростой.

Впрочем, коллеги Ларисы Гузеевой раскрыли некоторые детали личной жизни артистки, которые многое объясняют. Так, супруги иногда предпочитают разъехаться по разным домам, если обстановка в паре накалилась. Кроме того, Лариса и Игорь не мешают друг другу отдыхать в свое удовольствие.

«Секрет их долгих отношений, скорее всего, в том, что они в «острые моменты» разъезжаются по разным домам и какое-то время имеют возможность побыть пару дней отдельно друг от друга. Когда понимают, что обстановка накалилась или настроения нет. Оба много работают, хорошо зарабатывают. У семьи есть дом в Куркино, квартира в Москве», — рассказала коллега Гузеевой в интервью газете «Комсомольская Правда».

Собеседница издания также отметила, что Игорь — очень отходчивый человек, поэтому все острые углы в отношениях сглаживаются. Ну а Лариса, в свою очередь, прекрасная хозяйка в доме — прислуги у супругов нет, все делает сама актриса.

Отметим, что еще одной известной парой, практикующей гостевой брак, являются Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом рассказал журналистам сам продюсер, еще до истории с его отравлением.