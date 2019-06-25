Смена образа: Глафира Тарханова обновила цвет волос

Эффектная шатенка, звезда сериалов «Громовы» и «Измены» Глафира Тарханова решила сменить цвет волос. 35-летняя актриса остановилась на естественном русом оттенке, который близок к ее натуральному.

Фотографии результата похода к стилисту Тарханова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Да, покрасилась!!! Задача была в том, чтобы это выглядело максимально естественно!!! «Это мой натуральный цвет»», – подписала снимки из салона артистка театра и кино.

Многие поклонники оценили преображение любимой актрисы, однако нашлись и те, кому Глафира в темном цвете нравилась больше.

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«Ну какая же вы милая!», «Красавица! Верю, что вернетесь к своему, темному цвету», «Выглядит естественно, освежает!», «А мне ваш тёмный больше нравится!!!», «Да, очень красивый цвет», – отметили подписчики в комментариях.

Глафира Тарханова любит шокировать подписчиков своими образами. Так, в начале мая она удивила поклонников ультракороткой стрижкой. Многие не на шутку перепугались за длинные волосы актрисы, однако вскоре оказалось, что это просто специфическая укладка.