Виктория Бекхэм поделилась рецептом полезного завтрака для похудения

Певица всегда рада обсуждать любые нюансы в области здорового образа жизни или питания.

Виктория Бекхэм — не только бывшая солистка Spice Girls, жена известного футболиста, икона стиля, дизайнер одежды, но и обладательница стройной фигуры в свои 45 лет. Внешности супруги Дэвида Бекхэма могут позавидовать многие молодые девушки.

Звезда шоу-бизнеса не скрывает от своих подписчиков секретов молодости и красоты. Так, у себя в Instagram stories Виктория поделилась рецептом полезного завтрака, который поможет тем, кто старается похудеть.

Первым делом дизайнер приготовила домашний хлеб с семечками, а затем — порцию пюре из авокадо. Виктория рассказала, что для диетической булочки потребуются мякоть одной тыквы, соль, немного соды, семена льна, гречишная мука, аррорут, лимонный сок, семечки подсолнуха, а также кунжутные семечки. Для легкого перекуса можно использовать любой диетический хлеб, однако звезда предпочла сделать его сама.

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Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Виктория Бекхэм появилась на свадьбе испанского футболиста Серхио Рамоса в платье Меган Маркл и, таким образом, нарушила негласный дресс-код.