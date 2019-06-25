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Виктория Бекхэм поделилась рецептом полезного завтрака для похудения

Певица всегда рада обсуждать любые нюансы в области здорового образа жизни или питания.

Виктория Бекхэм поделилась рецептом полезного завтрака для похудения
Виктория Бекхэм / Global look press, andrew parsons

Виктория Бекхэм — не только бывшая солистка Spice Girls, жена известного футболиста, икона стиля, дизайнер одежды, но и обладательница стройной фигуры в свои 45 лет. Внешности супруги Дэвида Бекхэма могут позавидовать многие молодые девушки.

Звезда шоу-бизнеса не скрывает от своих подписчиков секретов молодости и красоты. Так, у себя в Instagram stories Виктория поделилась рецептом полезного завтрака, который поможет тем, кто старается похудеть.

Рецепт от Виктории Бекхэм
Рецепт от Виктории Бекхэм / www.instagram.com/victoriabeckham

Первым делом дизайнер приготовила домашний хлеб с семечками, а затем — порцию пюре из авокадо. Виктория рассказала, что для диетической булочки потребуются мякоть одной тыквы, соль, немного соды, семена льна, гречишная мука, аррорут, лимонный сок, семечки подсолнуха, а также кунжутные семечки. Для легкого перекуса можно использовать любой диетический хлеб, однако звезда предпочла сделать его сама.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Виктория Бекхэм появилась на свадьбе испанского футболиста Серхио Рамоса в платье Меган Маркл и, таким образом, нарушила негласный дресс-код.

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Виктория Бекхэмзавтракполезные советыпохудение

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Виктория Бекхэм поделилась рецептом полезного завтрака для похудения
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