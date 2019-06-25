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Британцы стали чаще давать детям «имена-гибриды»

Особой популярностью пользуются имена политиков 1980-х, как и персонажей из «Игры престолов».

Британцы стали чаще давать детям «имена-гибриды»
Принц Уильм не попал в топ-3 рейтинга популярности имен для детей. Кадр из м/ф "Босс-молокосос" (2017)

Сайт BabyCentre опубликовал рейтинг самых популярных имен для детей за первые полгода 2019 года. В лидерах оказался сериал «Игра престолов» и теле-шоу Netflix.

Кроме этого считывается явная ностальгия по 1980-х. Многие решили назвать своих отпрысков в честь обитателей Даунинг-стрит, 10 — резиденции премьера страны.

«Мы видим прочную тенденцию у родителей выбирать сильные и стабильные имена, особенно из 80-х», — отметила Лорна Марш, главный издатель BabyCentre. «Кто бы что ни говорил о плеяде политиков той декады, они, по крайней мере, были более основательны», — добавила она.

В качестве яркого примера сайт приводит одного из новоявленных папаш, который назвал ребенка «именем-гибридом» Блэр Маргарет в честь двух премьер министров — «Железной леди» Маргарет Тэтчер и Тони Блэра.

В списке также оказались и другие «имена-хиты» 1980-х, такие как Джейсон, Дэвид, Ханна и Эмма.

Эксперты также заметили все возрастающую тенденцию давать детям имена героев из сериалов. Так, большее количество «голосов» набрали персонажи Мейси Уильямс и Эмилии Кларк, которые в «Игре престолов» сыграли Арью и Дейнерис.

Также за последние шесть месяцев в два раза возросла популярность таких имен из кровавой саги, как Тирион и Теон.

Встретился и еще похожий «гибрид» на Блэр Маргарет — Арья Серсея.

Тем не менее с 2018 года, первые две позиции в рейтинге популярности имен для девочек прочно удерживают Оливия и София. На третье место попала «новичок» Лили, сместив с пьедестала Амелию.

В топ-3 имен для мальчиков входит Мухаммед, который сместил Оливера на вторую строчку. Далее идет Ной.

Четвертую строчку занимает имя будущего короля Англии Уильяма, а за ним следует имя его наследника Джорджа, пишет Mirror.

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Британцы стали чаще давать детям «имена-гибриды»
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