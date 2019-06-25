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Красивая жизнь: дочь Абрамовича поделилась фото с шикарной яхты

24-летняя богатая наследница опубликовала живописный снимок у себя в соцсетях.

Красивая жизнь: дочь Абрамовича поделилась фото с шикарной яхты
Софья Абрамович / www.instagram.com/sofiaabramov1ch/

Софья Абрамович — дочь известного российского бизнесмена Романа Абрамовича. 24-летняя девушка живет в Лондоне, увлекается конным спортом и много путешествует.

В этот раз девушка опубликовала фотографию, на которой она позирует в одном черном купальнике и белой кружевной накидке на шикарной яхте. Не исключено, что речь идет о знаменитом судне Eclipse, принадлежащем Роману Аркадьевичу.

В подписи к снимку Софья уточняет, что уже завтра она прибудет во Францию.

Подписчики 24-летней богатой наследницы оценили ее фигуру и живописный снимок, который она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Классная фигура», «Красиво», «Красотка», «Стройная», «Вы такая красивая», — отметили интернет-пользователи в комментариях.

В последнее время дети знаменитостей стали все чаще радовать подписчиков фотографиями в купальников. Так, на днях таким снимком поделилась дочь Веры Брежневой — Соня Киперман, а до этого фигуру в купальнике показала дочь Александра Малинина — Устинья.

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Красивая жизнь: дочь Абрамовича поделилась фото с шикарной яхты
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