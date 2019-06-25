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Финансовый отчет королевской семьи: у Елизаветы II есть «тайный кошелек»

Названы три основных источника дохода королевы.

Финансовый отчет королевской семьи: у Елизаветы II есть «тайный кошелек»
У Елизаветы II есть "тайная заначка". Фото: Global Look Press

Королевская семья обнародовала новый финансовый отчет за минувший год, который показал, что расходы августейших особ за это время выросли с 60 миллионов долларов до 86 миллионов долларов.

Такие показатели связаны с ремонтом Букингемского дворца и резиденции Меган и Гарри в Виндзоре.

Данный документ публикуется, чтобы налогоплательщики знали, на что уходят их деньги.

Тем не менее у королевы есть и свои источники доходов — в общей сложности их три.

Первый — Sovereign Grant, который часто называют деньгами налогоплательщиков. Однако это не совсем верное определение.

Так как у королевской семьи повсюду много недвижимости, то по соглашению с правительством для ее управления был создан специальный фонд.

Елизавета II получает только проценты от доходов, полученных за аренду и тому подобное. Как раз эти деньги и идут на ремонт резиденций.

Второй источник — это так называемый «тайный кошелек», хотя ничего секретного в нем нет. Речь идет о недвижимости в герцогстве Ланкастер, откуда королева получает доход, хотя самими объектами не владеет.

Другими словами, если в «сказке пойдет что-то не так» и «Колобок съест Лису», то у Ее Величества есть этакая «заначка».

Третьим источником является личный доход Елизаветы II, который не делается достоянием гласности. У королевы есть доставшаяся от отца недвижимость — замок Балморал в Шотландии и Сандрингемский дворец в Англии.

Кроме этого у нее имеетcя личная коллекция ценных марок, произведений искусства и акции компаний, пишет Express.co.

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Финансовый отчет королевской семьи: у Елизаветы II есть «тайный кошелек»
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