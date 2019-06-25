Финансовый отчет королевской семьи: у Елизаветы II есть «тайный кошелек»

Королевская семья обнародовала новый финансовый отчет за минувший год, который показал, что расходы августейших особ за это время выросли с 60 миллионов долларов до 86 миллионов долларов.
Такие показатели связаны с ремонтом Букингемского дворца и резиденции Меган и Гарри в Виндзоре.
Данный документ публикуется, чтобы налогоплательщики знали, на что уходят их деньги.
Тем не менее у королевы есть и свои источники доходов — в общей сложности их три.
Первый — Sovereign Grant, который часто называют деньгами налогоплательщиков. Однако это не совсем верное определение.
Так как у королевской семьи повсюду много недвижимости, то по соглашению с правительством для ее управления был создан специальный фонд.
Елизавета II получает только проценты от доходов, полученных за аренду и тому подобное. Как раз эти деньги и идут на ремонт резиденций.
Второй источник — это так называемый «тайный кошелек», хотя ничего секретного в нем нет. Речь идет о недвижимости в герцогстве Ланкастер, откуда королева получает доход, хотя самими объектами не владеет.
Другими словами, если в «сказке пойдет что-то не так» и «Колобок съест Лису», то у Ее Величества есть этакая «заначка».
Третьим источником является личный доход Елизаветы II, который не делается достоянием гласности. У королевы есть доставшаяся от отца недвижимость — замок Балморал в Шотландии и Сандрингемский дворец в Англии.
Кроме этого у нее имеетcя личная коллекция ценных марок, произведений искусства и акции компаний, пишет Express.co.